Protokol ile vatandaş bayramlaştı - Son Dakika
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Protokol ile vatandaş bayramlaştı

02.05.2022 15:41

Protokol ile vatandaş bayramlaştı Bayram geleneği olarak sürdürülen protokol-vatandaş buluşması, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bu sene de yaşatıldı.

Protokol ile vatandaş bayramlaştı

TEKİRDAĞ - Bayram geleneği olarak sürdürülen protokol-vatandaş buluşması, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bu sene de yaşatıldı.

Muratlı Kaymakamlığı tarafından organize edilen bayramlaşma programında protokol üyeleri sırasıyla, halk ile bayramlaşma, Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ziyareti, İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyareti ve Muratlı Devlet Hastanesi ziyareti gerçekleştirdi. Siyasi parti mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının da ilgi gösterdiği bayramlaşma programına, çok sayıda kişi katıldı.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci, "Ramazan Bayramı vesilesiyle öncelikle sizlerin, ailelerinizin, çocuklarınızın, akrabalarınızın bayramını kutluyorum. Burada olanların, olmayan Muratlılı hemşerilerimizin de Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize nice güzel bayramlar diliyorum. İnşallah sağlıkla, sıhhatle gelecek bayramlarda hep birlikte buluşmak dileğiyle. Hepinize, ailelerinize saygılarımı sunuyorum" sözcüklerini kaydetti.

Öte yandan, Covid-19 kısıtlamalarının büyük oranda sona ermesiyle bayramlaşanlar birbirleriyle gönül rahatlığıyla tokalaşabildi.

Protokol ile vatandaş bayramlaştı
Protokol ile vatandaş bayramlaştı
Protokol ile vatandaş bayramlaştı
Protokol ile vatandaş bayramlaştı
Protokol ile vatandaş bayramlaştı
Protokol ile vatandaş bayramlaştı
Protokol ile vatandaş bayramlaştı
Protokol ile vatandaş bayramlaştı
Protokol ile vatandaş bayramlaştı

YORUMLAR
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Hisarcık, Tekirdağ, Muratlı, Bayram, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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