Bayram hediyesi protez ayaklar minik Hira Nur'a ilk kez yürümenin mutluluğunu yaşattı - Son Dakika

Bayram hediyesi protez ayaklar minik Hira Nur'a ilk kez yürümenin mutluluğunu yaşattı

Erzurum'da doğuştan elleri ve ayakları olmayan 2 yaşındaki Hira Nur Oğuş, Erzurum İmam Hatipliler Derneğince (ER-İHYA-DER) yapılan yardımla Ramazan Bayramı'nda protez ayaklarına kavuşarak ilk adımları atmanın mutluluğunu yaşadı.

Bayram hediyesi protez ayaklar minik Hira Nur'a ilk kez yürümenin mutluluğunu yaşattı, System.String[]

Erzurum'da doğuştan elleri ve ayakları olmayan 2 yaşındaki Hira Nur Oğuş, Erzurum İmam Hatipliler Derneğince (ER-İHYA-DER) yapılan yardımla Ramazan Bayramı'nda protez ayaklarına kavuşarak ilk adımları atmanın mutluluğunu yaşadı.

Palandöken ilçesinde yaşayan 3 çocuk sahibi Lütfü ve Fatma Oğuş çiftinin en küçük kızı Hira Nur, 2 yıl önce, sol eli ve her iki ayağı bilekten itibaren olmadan, sağ elinde ise sadece başparmağı oluşmuş diğer parmakları oluşmadan dünyaya geldi.

Çocuklarının tedavisiyle uğraşan aileye doktorları, bir süre önce protez ayaklar ile kızlarının yürüyebileceği müjdesini verdi. Maddi durumları yetersiz olduğu için kızlarının protez ihtiyacını karşılayamayan aile, diğer 2 çocuğu gibi Hira Nur'un da yürümesi için yaklaşık 15 gün önce ER-İHYA-DER Başkanı Muhammed İkbal Çiçek ile görüşerek yardım istedi.

Ailenin talebini değerlendiren dernek yetkilileri, minik kızın protez ayağa kavuşması için çalışma başlattı. Kısa sürede Hira Nur'a protez ayak yaptıran dernek, bayram arifesinde aileye ve Hira Nur'a ziyarette bulunarak protezleri armağan etti. Giydiği protez ayaklar ile ilk kez adım atıp yürümenin heyecanının yaşayan Hira Nur'un mutluluğu hem ailesini hem de görenleri duygulandırdı. Kardeşleri gibi yürüyüp evde oyun oynayan ve mutluluğu adeta gözlerinden okunan minik Hira Nur, şimdi biyonik eline kavuşacağı günü bekliyor.

Kızlarının yürümesine sevinen aile ise dernek yetkililerine kendilerine çifte bayram yaşattıkları için teşekkür etti.

"Çifte bayram yaşadık"

Baba Lütfü Oğuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücretle çalıştığı için kızının protez masraflarını karşılayacak maddi güçte olmadığını söyledi. Hira Nur'un anomali olarak dünyaya geldiğini anlatan Oğuş, "Kızımın yürümesi için protez araştırması yaptık, bu süreçte ER-İHYA-DER Başkanı Çiçek ile iletişime geçtim. Allah razı olsun bizlere maddi ve manevi yardımları esirgemediler. Kızıma protez ayak yaptırdılar, çifte bayram yaşadık." dedi.

Oğuş, Çiçek ve dernek yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ederek Hira Nur'un söz konusu dernek sayesinde ilk adımlarını attığını dile getirdi. Kızlarının yürüdüğünü görünce ailece mutluluk gözyaşı döktüklerini ifade eden Oğuş, "Değişik duygu yaşadık. Hira Nur'un yürüdüğünü görünce adeta dünyalar bizim oldu. Her yıl protezlerin değişmesi lazım, ancak asgari ücretle çalıştığım için maddi olarak protez almaya gücüm yetmiyor. Bu anlamda tüm hayırseverlerden ve devlet yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Kızım okul çağına geldiğinde ise biyonik el gerekecek." diye konuştu.

"Hira Nur yürüyünce neşesi de yerine geldi"

Hira Nur'un annesi Fatma Oğuş da protez ayaklarla yürüyen kızının önceki haline göre çok daha mutlu ve neşeli olduğunu anlatarak "Kızımın yürümesini hayal ederdim, Allah bu bayramda nasip etti. Duygularımı anlatamıyorum, o kadar çok mutluyuz ki sebep olanlardan Allah razı olsun. Çok şükür kızım protez ayaklarına kavuştu, inşallah ilerleyen zamanda elleri de olur." ifadelerini kullandı.

"Bayramda Hira Nur'a verilecek en güzel hediye protezdi"

ER-İHYA-DER Başkanı Çiçek de Hira Nur'a protez ayaklar temin etmek için gerekeni yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Şükürler olsun sözümüzde durduk, ailenin ve Hira Nur'un yüzünü bayramda güldürdük, Hira Nur'un fotoğrafını görünce gözüne uyku girmedi. Dernek yöneticileriyle istişare ettikten sonra Hira Nur'un doktoruyla iletişime geçerek süreci başlattık. Doktorların da yardımıyla kızımızın protezlerini temin edip aileye teslim ettik. Hira Nur'a yürümesi için bayramda verebileceğimiz en güzel hediye protezdi, ilk adımlarını görmek bizi çok mutlu etti."

Çiçek, dernekteki tüm arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Ramazan Bayramı, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bayram hediyesi protez ayaklar minik Hira Nur'a ilk kez yürümenin mutluluğunu yaşattı - Son Dakika

Son Dakika

Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Cem Uzan torun sahibi oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var         
17:27
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti         
17:19
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak         
17:17
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti         
16:59
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı         
16:58
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü         
16:43
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var         
16:39
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu         
16:36
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi         
16:35
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü         
16:05
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu         
15:42
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur         
15:40
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü         
15:37
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem         
15:25
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor         
15:21
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor         
15:16
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu         
14:37
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi         
14:37
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı         
14:29
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu         
14:18
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı         
14:18
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı         
14:03
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı         
14:01
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı         
14:00
Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu         
13:55
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi         
13:47
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi         
13:36
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı         
13:35
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi         
13:28
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 17:57:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayram hediyesi protez ayaklar minik Hira Nur'a ilk kez yürümenin mutluluğunu yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]