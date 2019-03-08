Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te 66 Yaşındaki Kadın Soba Kurbanı

Bayramiç'te 66 Yaşındaki Kadın Soba Kurbanı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde iddiaya göre evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Seher Arslan (66), hayatını kaybetti.

Bayramiç'te 66 Yaşındaki Kadın Soba Kurbanı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde iddiaya göre evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Seher Arslan (66), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Seher ve Ramazan Arslan çifti, iddiaya göre farklı televizyon programları izledikleri için farklı odalarda yattı. Ramazan Arslan sabah uyandığında eşinin yattığı odaya gitti. Kapıyı açtığında eşinin hareketsiz halde yattığını görünce Ramazan Arslan, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Seher Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin ve  savcının yaptığı incelemenin ardından, yattığı odadaki sobadan çıkan gazdan etkilenerek yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Seher Arslan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:35 Kaynak: DHA

Ramazan Arslan, Çanakkale, Bayramiç, Güncel
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