Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te trafik kazası: 1 yaralı
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Bayramiç'te trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bayramiç'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İlçe merkezinden Koşuburnu köyü yönüne giden Osman Özcan (86) idaresindeki 17 TF 055 plakalı otomobil, mezarlık mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Hafif yaralanan sürücü Özcan, sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osman Özcan, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:46 Kaynak: AA
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