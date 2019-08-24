Bayramiç'te trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:46 Kaynak: AA
Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İlçe merkezinden Koşuburnu köyü yönüne giden Osman Özcan (86) idaresindeki 17 TF 055 plakalı otomobil, mezarlık mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Hafif yaralanan sürücü Özcan, sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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