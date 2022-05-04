Bayramlaşmaya gittikleri akrabalarını evde ölü buldular - Son Dakika
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Bayramlaşmaya gittikleri akrabalarını evde ölü buldular

04.05.2022 11:17
Bayramlaşmaya gittikleri akrabalarını evde ölü buldular

DİYARBAKIR'da yalnız yaşayan Kasım Dizman (45), bayramlaşmak için evine giden yakınları tarafından çilingirle girilen evinde ölü bulundu.

DİYARBAKIR'da yalnız yaşayan Kasım Dizman (45), bayramlaşmak için evine giden yakınları tarafından çilingirle girilen evinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam Bağlar ilçesinde meydana geldi. Akrabaları, yalnız yaşayan Kasım Dizman ile bayramlaşmak için evine gitti. Yakınları, kapının açılmaması ve telefona cevap vermemesi üzerine çilingirle Dizman'ın evine girdi. Dizman'ı yerde hareketsiz yatarken gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Dizman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dizman'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Bayramlaşmaya gittikleri akrabalarını evde ölü buldular
Bayramlaşmaya gittikleri akrabalarını evde ölü buldular
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Bağlar, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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