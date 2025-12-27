Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı
27.12.2025 10:39
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa ilçe yönetiminden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı, CHP Bayrampaşa ilçe yönetiminden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlere "Zimmet", "İrtikap", "Rüşvet vermek", "Rüşvet almak" ve "İhaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yöneltiliyor.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Remzi Albayrak, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünün ardından Albayrak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

1964 yılında Eski Yugoslavya'nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye'ye göç etti. Şehit Kamil Balkan İlkokulu'nu, Oğuzhan Ortaokulu'nu, Kuleli Askeri Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı bitirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında Albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek'teki savaşta NATO (SFOR) karargahında, Almanya'nın Heidelberg şehrinde bulunan 7'nci American Ordusu (LANDCENT)'nda ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Force Base'de yurtdışı görevleri icra etti.

İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Beykent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında toplam üç yüksek lisans çalışması yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora çalışmasına devam etti.

Evli ve dört çocuk sahibi olan Albayrak, çok iyi seviyede İngilizce, Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça bilmektedir. 24.09.2019 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 4433875Bolu 4433875Bolu:
    algı operasyonu devam ediyor... Hiç düşünmüyorlar ki gün gelecek tek tek YARGILANACAKLAR... Ülkeyi babanızın çiftliği gibi yönetmeye devam ediyorlar... 52 59 Yanıtla
    Ceylan.568 Ceylan.568:
    devleti yarına bırakır ama yanına bırakmaz unutmayın 11 10
  • Fikret Çalışkan Fikret Çalışkan:
    istediğiniz algıyı yapın kimse yemiyor artık hiç mi başka partilerden yok hep CHP ye operasyon tarih bu günleri yazacak 51 41 Yanıtla
  • 1616 1616:
    siz uyusturucu baronlarunı araşturın.bu ulkeye nasil giris yapıyor uyusturucu maddeler . 43 12 Yanıtla
    123456789 123456789:
    belli değil mi venezuela'ya maske dağıtmaya gidene sormak lazım 26 3
  • Aykut Keskiner Aykut Keskiner:
    artık kimse size inanmıyor, bazı gözlük le bakanlaran başka 18 8 Yanıtla
  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Kesinlikle artık yemiyoruz sizin şeytani planlarınızı içinizdeki iğrenç harama gömülmüş mahlukatları temizleyin ..bunlara sizlere kanan belli bir kısım var ama onlarında artık sizi kurtarmayacak .. 10 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:11
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
11:00
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
10:53
Özgür Özel: Adayım İmamoğlu
Özgür Özel: Adayım İmamoğlu
10:41
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi
09:31
Türkiye’nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
08:18
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
