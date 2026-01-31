Bayrampaşa'da Hırsızlık Operasyonu

Bayrampaşa'da, bir evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 16 Ocak'ta, Altıntepsi Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 150 bin lira değerinde altın bilezik, yüzük ve kolyenin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Küçükçekmece ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, şüpheliler S.C. (36) ile S.C. (26) yakalandı.

Şüpheliler hakkında 100'den fazla suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.