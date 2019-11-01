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Bayrampaşa'da korkutan yangın

6 saat önce

Bayrampaşa'da bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bayrampaşa'da bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, nedeniyle balkonda ağlayarak kurtarılmayı bekleyen 4'ü çocuk 5 kişi ekiplerce tahliye edildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Elektrik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

ÜST KATLARDA 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ MAHSUR KALDI

Binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle dumanlar bina içine yayıldı. Yayılan dumanlar nedeniyle binanın en üst katında bulunan dairede 4'ü çocuk, 5 kişi mahsur kaldı. Balkonda ağlayarak kurtarılmayı bekleyen 5 kişi, itfaiye ekiplerinin merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk toplam 5 kişi ise olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası sokak üzerinde yaşanan panik ise yangının söndürülmesinin ardından sona erdi.

( Selim Bayraktar - Serdar Ünal/İHA)

Bayrampaşa'da korkutan yangın

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:40 Kaynak: İHA
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