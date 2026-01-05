Bayrampaşa'da Kuaför Tartışması - Son Dakika
05.01.2026 17:22
Mecliste kuaför hizmeti üzerine tartışmalar yaşandı, hizmet fizik tedavi merkezi taşındı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi toplantısında, önceki dönemdeki yönetim tarafından belediye binasında oluşturulan özel kuaför hizmeti gündeme geldi.

Toplantının ocak ayı ilk oturumu, belediye hizmet binasında Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın yönetiminde yapıldı.

Toplantıda gündem dışı söz alan AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında belediye hizmet binasındaki kuaför odasına ilişkin tartışma yaşandı.

Meclisin gündem dışı bölümünde konuşan AK Parti Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Layık, belediye binasının B1 katında bir odada başkan ve üst yöneticiler için kişisel kuaför hizmeti sunulduğunu söyledi.

Layık, mevcut yönetim olarak bu alanı kapattıklarını ancak verilen hizmeti ortadan kaldırmadıklarını belirterek, "Kuaför koltuğu ve ekipmanlarını fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine taşıdık. Bu sayede yaşlılar, engelli bireyler ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar daha iyi koşullarda hizmet alacak. Bizim belediyecilik anlayışımızda makamlar konfor alanları değildir. Belediye binası kişisel ferahlık mekanı değildir. Bayrampaşa'da şahsi konforun değil, toplumsal faydanın esas alındığı bir dönem başlamıştır." diye konuştu.

"Maksadımız vakti olmayanlar için bir berber dükkanı oluşturmaktı"

CHP Meclis Üyesi Mehmet Demirok ise bu eleştiriler üzerine söz aldı.

Demirok, yoğunluk nedeniyle belediyeden çıkamadıklarında bu hizmetin kullanıldığını, benzer bir hizmetin İBB'de de bulunduğunu dile getirdi.

Kendisinin de bir kez görevli çalışan tarafından odasında tıraş edildiğini aktaran Demirok, "Maksadımız İBB'deki gibi belediye çalışanları arasında vakti olmayanlar için bir berber dükkanı oluşturmaktı." dedi.

Belediye Başkan Vekili Akın ise 2019'daki AK Parti yönetiminde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde evinde tedavi gören hastalara böyle bir hizmet başlattıklarını anlatarak, burada söz konusu olanın şahsi hizmet olduğunu belirtti.

Görevlilere sorduğunda odanın başkanlık makamına tahsis edildiği bilgisini aldığını ifade eden Akın, "Umuma açık hizmet veren bir yerin kapısında neden tabela yok? Tabela olmayışı niyetin göstergesidir. Benim salonun varlığından haberim yoktu." diye konuştu.

Meclis toplantısı, gündem dışı konuşmaların ardından diğer maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

Kaynak: AA

