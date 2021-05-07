Bayrampaşa'da  'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'da kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan ile kardeşi Emrah Kırmızıkan'ın uğradığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. 6 kişinin bıçaklı saldırısında Muhammed Emin Kırmızıkan yaralanırken, kendisini korumaya çalışan kardeşi Emrah Kırmızıkan aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

Kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan ve binlerce takipçisi bulunan Muhammed Emin Kırmızıkan, 23 Şubat 2020'de Bayrampaşa'da ofisinden çıktıktan sonra cep telefonu ile konuşarak ilerlerken yanına yaklaşan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kısa sürede 5 kişi daha gelerek Kırmızıkan'a saldırdı. Saldırıyı gören Emrah Kırmızıkan ağabeyini korumak istedi. Ancak saldırganlar ona da bıçakla saldırdı.

Saldırıyı gerçekleştirenler daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaşırken, iki kardeşle hızla hastaneye gitti. Ancak Emrah Kırmızıkan aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

AĞABEYİ KONUŞTUAltı kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan ve saldırıdan yaralı olarak kurtulan Muhammed Emin Kırmızıkan yaşananlarla ilgili olarak, "23 Şubat 2020 tarihinde kardeşimle bana saldırı düzenlenmişti. Kardeşim o saldırıda kendisi şehit olmuştu, beni kurtarmaya çalışırken. Bu saldırıyı yapanlar yakalandı" dedi. Olayın azmettiricileri olduğunu öne süren Kırmızıkan bu kişilerin de cezalandırılmasını talep etti.