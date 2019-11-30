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BAYRAMPAŞA'DAKİ CAPRİCE GOLD BİNASININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
6 saat önce
BAYRAMPAŞA'da temeli 7 yıl önce atılan 612 odalı devre mülk Caprice Gold'ta hareketli günler yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:51 Kaynak: DHA
BAYRAMPAŞA'da temeli 7 yıl önce atılan 612 odalı devre mülk Caprice Gold'ta hareketli günler yaşanıyor. 28 bin kişiden 1.4 milyar TL topladığı halde tesisi yarım bırakan Fadıl Akgündüz yönetimi ele geçirmek için hamle üzerine hamle yaptı. Paralarından sonra mülklerini de Fadıl Akgündüz'e kaptırmak istemeyen hak sahipleri ise 48 saat nöbet tutup yönetimi ele aldı. Hareketli günlerin yaşandığı Caprice Gold binası havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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