Bazı okulların spor salonları polis adayları için açılacak - Son Dakika

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca korona virüs tedbirleri kapsamında bir ortaokulun 8. sınıflarının 23 Nisan'a kadar eğitime uzaktan devam etmesine ayrıca polis adaylarının kullanmaları için bazı okulların spor salonlarının da açılmasına karar verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda korona virüs vakalarından dolayı Bayraktepe Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin 15- 23 Nisan tarihleri arasında eğitim ve öğretime uzaktan öğretim şeklinde sürdürmelerine karar verirdi. Toplantıda ayrıca Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci adayları tarafından kullanılması ve faydalanılması amacıyla yalnızca Kamil Miras Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Abdurrahim Mısri Ortaokulu ve Kocatepe Anadolu Lisesi okullarına ait spor salonlarının açılmasına karar verildi. - AFYONKARAHİSAR