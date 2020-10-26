BB Erzurumspor, Süper Ligin 7. haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda düz koşu ve dar alanda 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından minyatür kale maç yapıldı. Antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Mavi-beyazlılar antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı. - ERZURUM
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › BB Erzurumspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor