Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor, Hatayspor'u 3-1'le geçti!
Son Dakika Spor BB Erzurumspor, Hatayspor'u 3-1'le geçti!

BB Erzurumspor, Hatayspor'u 3-1'le geçti!

1 saat önce

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Mehmet YıldırımBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Obertan (Dk. 61 Osman Çelik), Hasan Hatipoğlu, Pote, Hasan Ayaroğlu (Dk. 80 Hamroun), İbrahim Akdağ (Dk.

BB Erzurumspor, Hatayspor'u 3-1'le geçti!, System.String[]

Stat: Erzurum Kazım Karabekir


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Obertan (Dk. 61 Osman Çelik), Hasan Hatipoğlu, Pote, Hasan Ayaroğlu (Dk. 80 Hamroun), İbrahim Akdağ (Dk. 71 Yusuf Emre Gültekin), Emrah Başsan, Mucahit Albayrak, Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç


Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 51 Barbosa), Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 64 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Quali (Dk. 72 Bokila), Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ


Goller: Dk. 18 Pote, Dk. 38 Hasan Hatipoğlu, Dk. 90+4 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 75 Bokila (Hatayspor)


Kırmızı kart: Dk. 90+5 Kubilay Sönmez (Hatayspor)


Sarı kartlar: Dk. 35 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 87 Bokila (Hatayspor), Dk. 40 Hasan Ayaroğlu, Dk. 62 Osman Çelik, Dk. 78 Aykut Demir, Dk. 81 Sehic, Dk. 90+5 Cenk Ahmet Kılıç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


Erzurumspor Kulübü, Hasan Hatıpoglu, Hasan Ayaroğlu, Aykut Demir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:33 
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