BBDSO Anadolu Nefesli Beşlisi'ni ağırladı - Son Dakika
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BBDSO Anadolu Nefesli Beşlisi'ni ağırladı

6 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Anadolu Nefesli Beşlisi sanatseverlere birlikte konser verdi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Anadolu Nefesli Beşlisi sanatseverlere birlikte konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Orhun Orhon yönetti.

Anadolu Nefesli Beşlisi'nde, flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Kıvanç Fındıklı, kornoda Hüseyin Uçar ve fagotta Ozan Evruk seslendirdikleri eserlerle Bursalı müzikseverlerin beğenisini topladı.

Gecede, Artun Hoınıc'in "Nefesli Beşli İçin Konçerto" ve Joseph Haydn'in 103. senfonisi gibi eserler Anadolu Nefesli Beşlisi ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda grup ve orkestra uzun süre alkışlandı.

BBDSO Anadolu Nefesli Beşlisi'ni ağırladı

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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