Bbdso'dan "14 Mart Tıp Bayramı" Konseri
1 saat önce
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla konser düzenledi.
Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "14 Mart Tıp Bayramı
" dolayısıyla konser düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, orkestranın kuruluşunda büyük pay sahibi olan Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına gerçekleştirilen konseri, şef Murat Göktaş
yönetti.
Konserde popüler müziğin tanınmış isimlerinden İlhan Şeşen
solist olarak yer alırken gazeteci yazar Kürşat Başar
da saksafonuyla sevilen şarkılara eşlik etti.
İlhan Şeşen "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" ve "Sarılınca Sana" gibi şarkılarını orkestra eşliğinde seslendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:58 Kaynak: AA
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