BBDSO Rossini, Kodallı ve Haydn'ın eserlerini seslendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBDSO Rossini, Kodallı ve Haydn'ın eserlerini seslendirdi - Son Dakika

BBDSO Rossini, Kodallı ve Haydn'ın eserlerini seslendirdi

38 dakika önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Gioacchino Rossini, Nevit Kodallı ve Joseph Haydn'ın ünlü eserlerini sanatseverler için seslendirdi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Gioacchino Rossini, Nevit Kodallı ve Joseph Haydn'ın ünlü eserlerini sanatseverler için seslendirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, BBDSO şefi Dağhan Doğu yönetti.

Konserin ilk yarısında, Gioacchino Rossini'nin Sevil Berberi Operası Uvertürü, Nevit Kodallı'nın Telli Turna ve Güzelleme Süiti eserleri seslendirildi. Konserde, Joseph Hayd'ın da eserlerine yer verildi.

Konser sonunda Dağhan Doğu ve BBDSO müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

BBDSO Rossini, Kodallı ve Haydn'ın eserlerini seslendirdi

Gioacchino Rossini, Nevit Kodallı, Bursa, Haydn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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