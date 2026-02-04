BBP'den Kadın Hastaneleri Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Logo
Politika

BBP'den Kadın Hastaneleri Açıklaması

04.02.2026 18:00
BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir, kadın hastaneleri önerisini savundu, karşıt görüşleri eleştirdi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, Genel Başkan Mustafa Destici'nin 'kadın hastaneleri ve kadın üniversiteleri' önerisine ilişkin açıklama yaptı. İspir, "Bazı medya organları ve siyasi çevreler sistematik bir karalama kampanyası yürütmektedir. Söz konusu öneri kadınların toplumsal hayatta daha güvenli, eşit ve korunaklı koşullarda yer almasını amaçlayan samimi ve milli bir yaklaşımdır" dedi.

BBP'li Bülent İspir, Genel Başkan Mustafa Destici'nin 'kadın hastaneleri ve kadın üniversiteleri' önerisine ilişkin açıklamada bulundu. İspir, tartışmaların bilinçli bir çarpıtma ve algı operasyonuna dönüştürüldüğünü söyledi. İspir, "CHP'li bazı siyasetçiler, projeyi kasıtlı şekilde çarpıtmaktadır. Kadınlarımızın güvenliği için ortaya konulan bir öneriyi 'Talibanvari' bir ayrımcılık olarak sunmak açık bir art niyettir, alçaklıktır. Amacımız kadınları sosyal hayattan koparmak değil, aksine tacizden, şiddetten ve baskıdan korunacakları alanlar oluşturmaktır" diye konuştu.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka'nın açıklamalarına da değinen İspir, bu sözlerin iftira ve çarpıtmadan ibaret olduğunu savundu. İspir, projeye karşı çıkanların referandum çağrısından kaçmaması gerektiğini belirterek, "Milletin sesinden korkmuyorsanız, buyurun sandığa gidelim. Tartışma yalnızca projeyle sınırlı değildir. Genel Başkanımız Mustafa Destici de doğrudan hedef alınmaktadır. Bazı haberlerde Genel Başkanımız Destici'nin kullandığı aracın markası özellikle öne çıkarılmaktadır. Bu açık bir algı operasyonudur. Söz konusu araç, tamamen şahsi mülkiyetidir. Araç partiye ait değildir ve BBP hiçbir şekilde devlet imkanlarından faydalanmamaktadır" dedi.

İspir, Büyük Birlik Partisi'nin 33 yıldır gönüllülük esasına dayalı bir siyaset anlayışıyla ayakta durduğunu belirterek, parti faaliyetlerinin yöneticilerin bağışları ve kişisel harcamalarıyla sürdürüldüğünü ifade etti. İspir, "Biz, Aziz İhsan Aktaş benzeri suç yapılarının aldığı lüks makam arabalarına binmiyoruz. Milletin parasını şatafata, israfa ve yolsuzluğa harcamıyoruz. Bazı siyasi aktörler, kadın hakları söylemi üzerinden kendi ayrıcalıklı yaşamlarını perdelemeye çalışmaktadır. Toplumdan kopuk bir siyaset anlayışı millet nezdinde karşılık bulamayacaktır. Bakıcısı, şoförü olanlar 'tuzu kuru' diye milletin sesini bastıramaz" ifadelerini kullandı.

İspir, Genel Başkan Destici'nin her fırsatta dile getirdiği milli değerler, Anadolu kültürü, inançlar ve İslam ahlakının toplumun korunması açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Bu değerlerin aile yapısını ve toplumsal dokuyu ayakta tuttuğunu ifade etti. 'Kadın hastaneleri ve üniversiteleri' önerisinin, dünyada yaşanan savaşlar, şiddet ve cinsel istismar vakaları karşısında koruyucu bir model sunduğunu dile getiren İspir, bu yaklaşımın kadınları ve kız çocuklarını yozlaşmış dış etkilerden korumayı amaçladığını ifade etti. İspir, projeye karşı çıkan kesimlerin toplumun geleceğini tehlikeye attığını savunarak, "Bu iftiralarla sonuç alamayacaklar. Büyük Birlik Partisi, vatanın, milletin, kadınlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında durmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Politika

