Son Dakika Haberleri: BDDK Başkanı Akben'in annesinin cenazesi toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

BDDK Başkanı Akben'in annesinin cenazesi toprağa verildi

1 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in, vefat eden annesi Gülüzar Akben'in cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

BDDK Başkanı Akben'in annesinin cenazesi toprağa verildi, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in, vefat eden annesi Gülüzar Akben'in cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Gülüzar Akben (94) için merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de tören düzenlendi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Akben'in cenazesi, Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BDDK Başkanı Akben, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Binevler Taziyevi'nde taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, BDDK üyeleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, belediye başkanları, kamu ve özel sektör bankalarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

mehmet ali akben, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış
Aydın Doğan Hilton Bosphorus'u satışa çıkardı ABD'de azledilme süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar İngiliz perakende devi Sainsbury's 115 şubesini kapatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:31:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BDDK Başkanı Akben'in annesinin cenazesi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]