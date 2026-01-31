BDDK'dan Konut Kredisi Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BDDK'dan Konut Kredisi Düzenlemesi

31.01.2026 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BDDK, konut kredilerinde birinci ve ikinci el ayrımını kaldırarak, enerji verimliliğine teşvik sağladı.

(ANKARA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerine ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gitti. Birinci el-ikinci el konut ayrımı kaldırılırken, enerji verimliliği yüksek ve yeni yapıların alımına yönelik teşvikler artırıldı.

BDDK, tüketicilere kullandırılan konut kredilerine ilişkin önemli düzenlemeler yaptı. Yeni düzenlemeyle, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından uygulanan birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı.

Düzenleme kapsamında, 2010 yılından sonra inşa edilen ve asgari C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına dahil edildi. Böylece enerji verimliliği yüksek ve görece depreme dayanıklı yeni konutların alımının teşvik edilmesi hedeflendi.

BDDK ayrıca, ilk kez konut sahibi olacak tüketicilerin desteklenmesine yönelik adımlar attı. Buna göre, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması durumunda, belirlenen kredi değer oranlarının düşürülerek uygulanmasına devam edilecek.

Kredi tutarı, konutun değeri ve enerji sınıfına göre farklı oranlarda belirlenecek

BDDK'nın Kurul Kararı kapsamında, bankaların kullandırabileceği konut kredilerinde kredi-değer oranları yeniden düzenlendi. Buna göre, değeri 5 milyon TL ve altında olan konutlarda A ve B enerji sınıfına sahip taşınmazlar için kredi oranı yüzde 90 olarak uygulanacak. Aynı değer aralığında C enerji sınıfındaki konutlarda oran yüzde 80, diğer enerji sınıflarında ise yüzde 70 olacak.

Konut değerinin 5 milyon TL ile 7 milyon TL arasında olması durumunda kredi oranı A-B enerji sınıfında yüzde 80, C sınıfında yüzde 70, diğer sınıflarda yüzde 60 olarak belirlendi. 7 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki konutlarda bu oranlar sırasıyla yüzde 70, yüzde 60 ve yüzde 50 olacak.

10 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki konutlarda A-B enerji sınıfı için yüzde 50, C sınıfı için yüzde 40, diğer sınıflar için yüzde 30 kredi kullanılabilecek. Değeri 20 milyon TL'nin üzerindeki konutlarda ise kredi oranları A-B enerji sınıfında yüzde 40, C sınıfında yüzde 30, diğer sınıflarda yüzde 20 olarak uygulanacak.

Kaynak: ANKA

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel BDDK'dan Konut Kredisi Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 02:20:38. #7.11#
SON DAKİKA: BDDK'dan Konut Kredisi Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.