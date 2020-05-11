Bebeğin zeka gelişimi için tiroide dikkat - Son Dakika

Medicana Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen birçok endokrin bozukluğunun çocuk sahibi olabilmeyi engellediğini gebelikte anne ve çocuk üzerinde istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Gökosmanoğlu, yaptığı yazılı açıklama, tiroid hastalığı belirtilerinin gebelik belirtileriyle karışabileceğini belirterek, "Guatr, gebelik öncesinde tanı konmuş olabileceği gibi gebelik esnasında da gelişebilir. Tiroid hastalığı belirtilerinin gebelikte gözlenen belirtilerle çarpıntı, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik ile benzer olması tanı ve tedaviyi geciktirebilir, bu nedenle hastaların endokrin muayenesi olması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Gebelikte iyot eksikliğinin bebekte zeka geriliğine neden olabileceğini anlatan Gökosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Gebelikte iyot eksikliğini önlemek için iyotlu tuz, deniz ürünleri ve iyottan zengin gıdalar ve gıda ekleri ile günlük 150-200 mikrogram iyot alınması sağlanmalıdır. İyot eksikliği düzeltilmezse, ağırlık derecesiyle bağlantılı olarak bebeğin zeka düşüklüğünden, ağır gelişme ve sinir sistemi bozukluklarına varan tablolar ortaya çıkabilmektedir."

Gebe kadınların yüzde 2'sinde hipotiroidi geliştiğini, bunun da haşimato tiroidine bağlı olduğunu vurgulayan Gökosmanoğlu, "Hem annede hem de bebek üzerinde tiroid hormon yetmezliğinin olumsuz etkileri vardır. Annede düşükler, gebelik zehirlenmeleri, doğum sonrası kanama riski, halsizlik, kansızlık, bebekte ise doğumsal hipotiroidi, çocukta zeka ve bilişsel fonksiyon bozuklukları bulunur. Bu nedenlerle annede saptanan hipotiroidi çok önemlidir." ifadesinde bulundu.

Gebelikte zehirli guatra dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Gökosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Gebelerde hipertiroidi (zehirli guatr) gebelikte yüzde 0,2-1 sıklıkla rastlanmaktadır. Vakaların çoğu graves hastasıdır. Zehirli guatr, annede düşük, gebelik ile ilişkili hipertansiyon, erken doğum eylemi, anemi, enfeksiyon, kalp ritm bozuklukları ve daha ilerlemiş olgularda kalp yetmezliği ve tiroid krizine yol açabilir. Bebek açısından anne karnında gelişme geriliği, ölü doğum ve erken doğuma neden olabilir. Bu nedenlerden dolayı gebelerin endokrinoloji kliniklerinde takibi ve tedavisi hem anne hem de bebek sağlığı açısından çok önemlidir."