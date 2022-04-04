Bebeğine şiddet uygulayan anne, kızını kaçırdığı yere dönerek arabasını aldı - Son Dakika
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Bebeğine şiddet uygulayan anne, kızını kaçırdığı yere dönerek arabasını aldı

04.04.2022 11:36
Bebeğine şiddet uygulayan anne, kızını kaçırdığı yere dönerek arabasını aldı

Diyarbakır'da 8 aylık bebeğine şiddet uygulayarak öldürme girişiminde bulunan E.K., eski eşi Mehmet Kaya'nın oturduğu siteye gelerek babaya verilen bebeğini kaçırdı.

Diyarbakır'da 8 aylık bebeğine şiddet uygulayarak öldürme girişiminde bulunan E.K., eski eşi Mehmet Kaya'nın oturduğu siteye gelerek babaya verilen bebeğini kaçırdı. E.K. bebeğini kaçırdıktan sonra yaya olarak kaçarak, aracını olay yerinde bıraktı. E.K., daha sonra olay yerine gelerek aracını alarak siteden ayrıldı.

Diyarbakır'da 8 aylık bebeğinin yüzüne yastık bastırıp, boğmaya çalışan ve o anları cep telefonuyla görüntüleyerek eski eşine yollayan E.K., görüntülerin ortaya çıkması üzerine yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştı. Eylül bebek, olay sonrası savcılık tarafından babaya verilirken, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı ise olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmetli memur olan ve yıllık izinde olan E.K., geçtiğimiz pazartesi günü gözaltına alındı. Salı günü adliyeye çıkartılan E.K., serbest bırakıldıktan sonra eski eşi Mehmet Kaya'ya tehdit mesajı atması ve şikayet edilmesi üzerine tekrar gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca ikinci kez serbest bırakıldı.

Önce kaçırdı, sonra aracını almaya döndü

Baba Mehmet Kaya'nın yeğeni, Eylül bebeği hava alması için dün akşam saatlerinde sitenin parkına indirdiği esnada, olay yerine gelen anne E.K. kucağından bebeği alarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine tekrar gelen anne, kaçtığı esnada bıraktığı aracı alarak siteden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - DİYARBAKIR

Bebeğine şiddet uygulayan anne, kızını kaçırdığı yere dönerek arabasını aldı
Bebeğine şiddet uygulayan anne, kızını kaçırdığı yere dönerek arabasını aldı
Bebeğine şiddet uygulayan anne, kızını kaçırdığı yere dönerek arabasını aldı

YORUMLAR
500
8 aylık bebeğini boğmaya çalışmıştı! Serbest kalan anne bu sefer de bebeğini kaçırdı 8 aylık bebeğini boğmaya çalışmıştı! Serbest kalan anne bu sefer de bebeğini kaçırdı Sagˆlık C¸alıs¸anları Pandemiyle Mu¨cadelede Karamsar Sagˆlık C¸alıs¸anları Pandemiyle Mu¨cadelede Karamsar

Mehmet Kaya, Diyarbakır, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğine şiddet uygulayan anne, kızını kaçırdığı yere dönerek arabasını aldı - Son Dakika


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