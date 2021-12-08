Baba Y.G'nin yaklaşık 2 aylık bebek C.G'yi darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı.
Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Baba Y.G. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.
Sosyal medyada infial yaratan olayın detaylarını, anne Semra G. şöyle anlatmıştı: "Annemden kameralı bir telefon istedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çok da bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım."
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bebeğini darbeden baba, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika