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Bebeğini darbeden baba, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika

Bebeğini darbeden baba, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

08.12.2021 12:48

Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

Baba Y.G'nin yaklaşık 2 aylık bebek C.G'yi darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı.

AYNI GÜN TUTUKLANMIŞTI

Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Baba Y.G. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

"MUTFAĞA GİTTİĞİMDE BAĞIRMA SESLERİ GELDİ"

Sosyal medyada infial yaratan olayın detaylarını, anne Semra G. şöyle anlatmıştı: "Annemden kameralı bir telefon istedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çok da bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım."

Bebeğini darbeden baba, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Gaziantep, Kasım, Bebek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğini darbeden baba, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebeğini darbeden baba, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika
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