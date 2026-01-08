Bebek Cesedi İhbarı: Manisa'da Araştırma Sürüyor - Son Dakika
Bebek Cesedi İhbarı: Manisa'da Araştırma Sürüyor

Bebek Cesedi İhbarı: Manisa'da Araştırma Sürüyor
08.01.2026 19:00
Manisa'da bir kadın, kanalizasyonda bebek cesedi gördüğünü iddia etti. Ekipler inceleme yapıyor.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 'Bebek cesedi gördüm' ihbarı, polisi harekete geçirdi. Kanalizasyon hattında herhangi bir cesede rastlanmazken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi 5048 Sokak'ta sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi. Sevcan E. isimli kadın, annesinin evinde yaşanan taşkın nedeniyle sokak üzerindeki kanalizasyon hattının kapağını açtı. İddiaya göre; Sevcan E., kapağı açtığı sırada poşet içerisinde bir bebek cesedi gördü. Sevcan E., kısa süre sonra poşetin gözden kaybolduğu öne sürdü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon hattında herhangi bir cesede rastlanmazken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bebek Cesedi İhbarı: Manisa'da Araştırma Sürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Bebek Cesedi İhbarı: Manisa'da Araştırma Sürüyor - Son Dakika
