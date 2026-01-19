Bebek Koruyucu Aileye Kavuştu - Son Dakika
Bebek Koruyucu Aileye Kavuştu

Bebek Koruyucu Aileye Kavuştu
19.01.2026 17:31
Koruyucu Aile Projesi ile bir bebek, kurum bakımına girmeden geçici ailesine yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde bir bebek, kurum bakımına girmeden geçici ailesine kavuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, devlet korumasına muhtaç durumdaki bir çocuk yeni yuvasına yerleştirildi. Uygulanan özel model sayesinde çocukların kurumsal süreçlere dahil edilmeden, doğrudan aile ortamında büyümesi amaçlanıyor. İl müdürlüğü binasında resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından minik bebek, yetkililer tarafından sevgi dolu bir geleceğe adım atması için koruyucu aileye teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

