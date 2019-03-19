Son Dakika Haberleri: Bebekler İçin Kahvaltı - Meyveli Yulaf (8 Ay+) | İki Anne Bir Mutfak

Bebekler İçin Kahvaltı - Meyveli Yulaf (8 Ay+) | İki Anne Bir Mutfak

45 dakika önce

Sabah kahvaltısı için sağlıklı, besleyici farklı bir tarif; meyve ve yulaf ile. Malzemeler: 2 çorba kaşığı yulaf ezmesi, ½ çay bardağı içme suyu, ¼ elma, ¼ muz, 1 yemek kaşığı yoğurt, tarçın (1 yaşından sonra) Nasıl Yapılır? 1. Yulafı içme suyunda kısık ateşte yumuşayana kadar 3-4 dakika pişirin.

Sabah kahvaltısı için sağlıklı, besleyici farklı bir tarif; meyve ve yulaf ile. Malzemeler: 2 çorba kaşığı yulaf ezmesi, ½ çay bardağı içme suyu, ¼ elma, ¼ muz, 1 yemek kaşığı yoğurt, tarçın (1 yaşından sonra) Nasıl Yapılır? 1. Yulafı içme suyunda kısık ateşte yumuşayana kadar 3-4 dakika pişirin. 2. Bir taraftan, muz ve elmayı cam rendede rendeleyin. 3. Yulafı oda sıcaklığına geldikten sonra meyve püresi ile karıştırın. 4. Üzerine yoğurt ekleyin. Afiyet olsun. Mevsimine göre şeftali, kayısı, armut, kavun, avokado gibi meyveler de bu kahvaltıya yakışır. 1 yaşından sonra az tarçın da yakışır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:37 Kaynak: Youtube

Sabah, Genel
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