Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz."
Son Dakika › Güncel › Bedelli Askerlik Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
