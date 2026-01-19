Bedia Akartürk ve Gökhan Güney'den Duygusal Buluşma - Son Dakika
Bedia Akartürk ve Gökhan Güney'den Duygusal Buluşma

19.01.2026 10:05
İki efsane sanatçı, Samsun'da yıllar sonra karşılaşıp türkü söyleyerek buluşmalarını kutladı.

Türk Halk Müziği'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Gökhan Güney, yıllar sonra Samsun'da karşılaştı. Spontane gelişen anlarda iki usta sanatçı, o özel buluşmayı türkü söyleyerek taçlandırdı.

Yıllar önce bir turnede birlikte sahne alan iki usta isim, aradan geçen uzun zamanın ardından yollarının Samsun'da kesişmesiyle duygusal bir buluşmaya imza attı. Samsun FBM Tıp Merkezi'nde yaşanan karşılaşma anında sanatçılar birbirlerine türkü söyleyerek sarıldı. O anları kaydeden ünlü estetikçi Prof. Dr. Hayati Akbaş, "En son yıllar önce bir turnede birlikte sahne almışlardı. Yıllar sonra yolları Samsun'da kesişti. Samsun FBM'de misafirimiz oldular. Spontane gelişen bu buluşma anı gerçekten görülmeye değerdi. Bu iki efsane isim, benim hayatımda da çok özel bir yere sahip. Tarihe not düşmek adına, bu çok özel iki insanın buluşmasından kısa bir kesiti paylaşıma değer buldum. Allah sizlere sağlıklı ve güzel ömürler versin ve hep hayatımızda olun" dedi. - SAMSUN

