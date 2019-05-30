Bedri Koraman mezarı başında anıldı

Ünlü karikatürist Bedri Koraman ölümünün 4'üncü yılında Bodrum'da mezarı başından eşi ve sevenleri tarafından anıldı.

Ünlü karikatürist Bedri Koraman ölümünün 4'üncü yılında Bodrum'da mezarı başından eşi ve sevenleri tarafından anıldı.



Ünlü karikatürist Bedri Koraman 30 Nisan 2015 günü 87 yaşında Bodrum'da hayatını kaybetmişti. Koraman'ın defnedildiği Torba Mezarlığı'nda anıldı. Mezarı Başındaki anma etkinliğine Koraman'ın eşi Nil Koraman, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt, gazeteci yazar Can Pulak, ünlü şarkıcı Fedon ile çok sayıda seveni katıldı.



Bedri Koraman için mezarı başında dualar okundu. Katılımcılar Koraman'ın mezarına karanfiller koydu, eşi Nil Koraman'a sabır dileklerinde bulundu.



Bedri Koraman'ın eşi Nil Koraman, zamanın acısını dindirmediğini ifade ederek" 4 sene oldu. Unutmam mümkün değil. Onu çok seviyorum ve çok özledim. Bugün çok çok daha kötüyüm. Zaman ilaç diyorlar ama hiç ilaç değil benim için. O, eşi olmayan bir insandı. İnşallah onu unutturmayacağız, unutturmamaya çalışacağız" dedi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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