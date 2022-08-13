Çin'in Kuzeybatısında Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Kuzeybatısında Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Hizmete Girdi

13.08.2022 00:16
Çin'in Kuzeybatısında Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Hizmete Girdi

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) göre, ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Yulin kentindeki temiz enerji inovasyonu için kurulan araştırma enstitüsü, Perşembe günü resmi olarak hizmete girdi.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) göre, ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Yulin kentindeki temiz enerji inovasyonu için kurulan araştırma enstitüsü, Perşembe günü resmi olarak hizmete girdi. Enstitü parkının yapımına Mart 2020'de 100 milyon yuan (yaklaşık 14,84 milyon ABD doları) değerinde alet ve ekipmanla başlandı. Bunların arasında kamu paylaşımı için mevcut 100'den fazla hassas büyük cihaz da bulunuyor. Enstitü, enerji güvenliği ve enerji sektörünün gelişimindeki kilit teknolojik sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla, teknoloji entegrasyonu inovasyonu ve teknoloji dönüşüm uygulamaları konusunda araştırma yapmak üzere CAS ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirliği yapacak.

YORUMLAR
500
Çin'in Güneybatısında Yeni Bir Rhamnaceae Türü Keşfedildi Çin'in Güneybatısında Yeni Bir Rhamnaceae Türü Keşfedildi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeybatısında Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Hizmete Girdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
00:06 PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
23:30 Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak
23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
23:46 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
21:28 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ÖTV yanıtı
21:21 Plajda güneşlenirken rüzgardan uçan şemsiyenin saplandığı kadın feci şekilde öldü
21:14 Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 00:16:37. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Kuzeybatısında Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement