Xi, Yerel Kahramanlardan Gelen Mektuba Yanıt Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Xi, Yerel Kahramanlardan Gelen Mektuba Yanıt Verdi

14.08.2022 17:46
Xi, Yerel Kahramanlardan Gelen Mektuba Yanıt Verdi

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Huangshan Dağı Manzara Alanı'nda çalışan yerel kahramanlar Li Peisheng ve Hu Xiaochun'dan gelen mektuba Cumartesi günü verdiği yanıtta diğerlerine örnek gösterilecek nitelikteki...

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Huangshan Dağı Manzara Alanı'nda çalışan yerel kahramanlar Li Peisheng ve Hu Xiaochun'dan gelen mektuba Cumartesi günü verdiği yanıtta diğerlerine örnek gösterilecek nitelikteki işlerini yapmayı devam etmelerini beklediğini dile getirdi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı da olan Xi, dağı temiz tutmak ve "Misafirleri Karşılayan Çam"ın bakımını yapmak konusundaki uzun ve adanmış çabaları için Li ve Hu'yu takdir etti.

Çin, 2008'den bu yana yerel kahramanlara "Çin'in İyi Hayırseverleri" ödülü veriyor. Li, ödüle 2012 yılında ve Hu da 2021 yılında layık görüldü. Li ve Hu, kısa süre önce Xi'ye bir mektup yazarak güzel Huangshan Dağı'nı korumaya ve güzel bir Çin inşa etmeye katkıda bulunmaya dair kararlılıklarını ifade etmişti. Cevabında, "Çin'in İyi Hayırseverleri"nin en dikkate değer yönünün sıradan işlerde olağanüstü başarılar elde etmeleri olduğunu vurgulayan Xi, onlardan rol model olarak örnek olmalarını, doğruyu, iyiyi ve güzeli yüceltmelerini, pozitif enerji yaymalarını ve çevrelerindeki daha fazla insana mükemmellik için çaba göstermeleri yolunda ilham vermelerini beklediğini söyledi. Xi, sosyalist temel değerleri daha da teşvik edeceklerini, toplumda iyi vatandaşlar, işyerinde iyi çalışanlar ve ailelerin iyi üyeleri olmak için çaba göstereceklerini ve Çin'in ulusal gençleşmesinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaklarını umduğunu da sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
ABD Kongre heyeti Tayvan'da ABD Kongre heyeti Tayvan'da Mereto Dağı'nda kar helvası keyfi Mereto Dağı'nda kar helvası keyfi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Yerel Kahramanlardan Gelen Mektuba Yanıt Verdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
15:02 Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı
15:01 Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 17:46:09. #1.12#
SON DAKİKA: Xi, Yerel Kahramanlardan Gelen Mektuba Yanıt Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement