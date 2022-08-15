Çin'de Konut Fiyatları Temmuz'da Genel Olarak Sabit Kaldı - Son Dakika
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Çin'de Konut Fiyatları Temmuz'da Genel Olarak Sabit Kaldı

15.08.2022 12:06
Çin'de Konut Fiyatları Temmuz'da Genel Olarak Sabit Kaldı

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, Çin'in 70 büyük ve orta ölçekli kentindeki konut fiyatları Temmuz ayında genel olarak istikrarını korudu.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, Çin'in 70 büyük ve orta ölçekli kentindeki konut fiyatları Temmuz ayında genel olarak istikrarını korudu. Verilere göre, birinci kademe dört şehirde - Beijing, Shanghai, Shenzhen ve Guangzhou - yeni konut fiyatları Temmuz ayında aylık yüzde 0,3 arttı. İkinci kademe 31 şehirde yeni konut fiyatları aylık bazda sabit kalırken, üçüncü kademe 35 şehirde ise fiyatlar aylık yüzde 0,3 düşüşle Haziran ayıyla aynı seviyede kaldı. Verilere göre geçen ay 70 şehrin 40'ında yeni konut satış fiyatlarında ay bazında düşüş görüldü. Birinci kademe dört şehirdeki ikinci el konut fiyatları Temmuz ayında yüzde 0,2 artarak Haziran ayına göre 0,1 yüzde puan yükseldi. İkinci kademe şehirlerdeki ikinci el konut fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,2, üçüncü kademedekilerde ise yüzde 0,3 düşüş görüldü.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Konut Fiyatları Temmuz'da Genel Olarak Sabit Kaldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de Konut Fiyatları Temmuz'da Genel Olarak Sabit Kaldı - Son Dakika
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