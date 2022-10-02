Taykonotlar Çin Ulusal Günü'nü Uzaydan Kutladı - Son Dakika
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Taykonotlar Çin Ulusal Günü'nü Uzaydan Kutladı

02.10.2022 11:24
Taykonotlar Çin Ulusal Günü'nü Uzaydan Kutladı

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Tiangong uzay istasyonunda yaşayan Shenzhou-14 taykonotlarının anavatanlarına mutlu yıllar dileyen bir mesaj göndermesiyle Çin Ulusal Günü kutlamaları bu yıl ilk kez uzaya taşınmış oldu.

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Tiangong uzay istasyonunda yaşayan Shenzhou-14 taykonotlarının anavatanlarına mutlu yıllar dileyen bir mesaj göndermesiyle Çin Ulusal Günü kutlamaları bu yıl ilk kez uzaya taşınmış oldu. Yeni Çin'in doğduğu gün olan Çin Ulusal Günü, 1 Ekim'de kutlanıyor. Taykonotlar Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe Cumartesi günü yayınladıkları video mesajında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü uzaydan kutladı. Taykonotlar, Mengtian laboratuvar modülünün gelişi ve yörüngede kurulmakta olan Çin uzay istasyonunun tamamlanması için hazır olduklarını söyledi. Verdikleri destek için Çin halkına ve büyük çağa şükranlarını sunan üç taykonot "uzayı anavatanlarının görkemiyle doldurma" görevlerini yerine getirmek için söz verdi.

Shenzhou-14 mürettebatı mesajlarını gönderdikleri bir selamla tamamladı. Shenzhou-14 mürettebatında tek kadın olan Liu, uzay istasyonundan harika bir gündoğumu fotoğrafı da paylaştı. Shenzhou-14 taykonotları, bu yılki Ulusal Gün'den bir gün önce Cuma günü, Dünya'daki profesyonellerle birlikte istasyonun Wentian laboratuvar modülünü, çekirdek modülün yan kapısına kenetlenecek şekilde yeniden konumlandırdı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çin'in ilk kez yörüngede bulunan büyük bir uzay gemisini özel araçlar kullanarak hareket ettirdiğini söyledi. Shenzhou-14 mürettebatı 5 Haziran'dan bu yana uzayda bulunuyor. Mürettebat bu süre içerisinde uzay yürüyüşleri, ekipman testleri ve bilimsel deneyler yaptı. Bu yılın sonunda Shenzhou-15 mürettebatı geldiğinde, Çin uzay istasyonu mürettebatının yörüngedeki ilk görev devir teslimi de gerçekleştirilecek.

Taykonotlar Çin Ulusal Günü'nü Uzaydan Kutladı

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taykonotlar Çin Ulusal Günü'nü Uzaydan Kutladı - Son Dakika

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