Çin'de Ulusal Gün Tatili Boyunca Trenle 68,5 Milyon Yolculuğun Yapılması Bekleniyor

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'de, 28 Eylül-8 Ekim 2022 tarihleri arasında 11 gün sürecek Ulusal Gün tatili boyunca 68,5 milyon tren yolculuğunun yapılması bekleniyor. Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi verileri, bu dönemde trenle her gün ortalama 6,23 milyon civarında seyahatin yapılacağını gösterdi. Şirket, günlük yolcu sayısının 1 Ekim'de 8 milyonu bularak zirve yapmasının beklendiğini belirtti. Yerel demiryolu işletmeleri, tatil boyunca insanların seyahatlerinin rahatlığı ve güvenliğini sağlamak için ek seferler yapma, doğru ve esnek rotaların haritalarını çıkarma ve tren istasyonlarında havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını güçlendirme yönünde plan yaptı.