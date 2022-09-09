Xi, Kuzey Kore'ye 74. Kuruluş Yıl Dönümü İçin Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet İşleri Komisyonu Başkanı Kim Jong Un'a Kuzey Kore'nin kuruluşunun 74. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Xi, Kuzey Kore halkının son 74 yıldır Kore İşçi Partisi etrafında sıkı bir şekilde kenetlendiğini ve sosyalist inşa sürecinin ilerletilmesinde önemli başarılar gerçekleştirerek hızla ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda Kuzey Kore halkının, 8. Kore İşçi Partisi Kongresi'nde belirlenen ilke ve politikaların rehberliğinde ekonomiyi geliştirme ve insanların geçimlerini iyileştirmede devamlı olarak yeni başarılar elde ettiğini söyleyen Xi, Kovid-19 pandemisine karşı da başarılı bir savaş verildiğini ve bunun Kuzey Kore'nin iyi bir yoldaşı, iyi bir komşusu ve iyi bir dostu olarak Çin'i yürekten mutlu ettiğini söyledi.

Xi, kardeş Kuzey Kore halkının, yoldaş Genel Sekreter Kim ve Kore İşçi Partisi liderliğinde ülkenin sosyalist davasını yeni kalkınma için emin bir şekilde ilerleteceğine ve yeni bir seviyeye çıkaracağına inanıldığını ekledi. Dağlar ve nehirlerle birbirine bağlanan Çin ve Kuzey Kore'nin zaman içinde güçlenen geleneksel bir dostluğa sahip olduğuna işaret eden Xi, yoldaş Genel Sekreter ile iki parti ve ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Çin-Kuzey Kore dostluğunun zenginleştirilmesi için de bir yol haritası çizilmesi konusunda bir dizi önemli mutabakata vardığını söyledi. Çin ile Kuzey Kore arasındaki dostluğun iki halkın kalplerinde daha derinlere kök saldığını belirten Xi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerlemeye devam ettiğini ve iki tarafın önemli konularda birbirini destekleyerek Çin-Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun canlılığını gösterdiğini söyledi. Xi, yüz yıldır görülmemiş köklü değişimler hızla gerçeğe dönüşürken dünyanın yeni bir kargaşa ve dönüşüm dönemine girdiğinin altını çizdi. Xi, Çin'in Kuzey Kore ile stratejik iletişimi sürdürmeye, koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye, Çin-Kuzey Kore ilişkilerini her iki ülke ve halkının daha iyi faydalanacağı şekilde birlikte güvenceye almaya, perçinlemeye, geliştirmeye ve bölgede ve dünyanın genelinde barış, istikrar, kalkınma ve refaha katkıda bulunmaya istekli olduğunu söyledi.