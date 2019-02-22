Bekçiler Şimdiden Halkın Sevgilisi, Suçluların Korkulu Rüyası Oldu"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bu yılki yeni alımlarla ülke genelinde mahalle ve çarşı bekçisi sayısının 30 bine ulaşacağını belirterek, "Bekçilerimiz daha şimdiden halkın sevgilisi ve suçluların da korkulu rüyası olmuştur.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bu yılki yeni alımlarla ülke genelinde mahalle ve çarşı bekçisi sayısının 30 bine ulaşacağını belirterek, "Bekçilerimiz daha şimdiden halkın sevgilisi ve suçluların da korkulu rüyası olmuştur." dedi.



Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitimleri tamamlanan 410 bekçinin yemin töreninde konuşan Uzunkaya, Türkiye'nin birçok terör örgütü tarafından pek çok cepheden aynı anda saldırıya maruz kaldığını söyledi.



Özellikle devletin kılcal damarlarına kadar sızmış hainleri temizlemeye aralıksız devam ettiklerini dile getiren Uzunkaya, "Türk Polis Teşkilatı, devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve dirliğine, ülkemizin bütünlüğüne kasteden, hainlikte ve alçaklıkta sınır tanımayan ter türlü ihanet şebekelerine ve şer odaklarına karşı icabında vatan, bayrak, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canını feda etmekten hiçbir zaman çekinmemiştir, çekinmeyecektir." ifadelerini kullandı.



Uzunkaya, yurt genelinde görevlendirilmeye başlanan mahalle ve çarşı bekçilerine de değindi.



Bekçilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleriyle polis teşkilatı kadrolarına dahil edildiğini anlatan Uzunkaya, "Bugün sayıları 20 bini aşan bekçilerimiz, 2019'da yapacağımız 8 bini aşkın yeni alımla Türkiye genelinde 30 bine ulaşmış olacaktır." diye konuştu.



Uzunkaya, Türkiye'de her yıl işlenen suçların ortalama yüzde 90'ını, kişilere ve mala karşı işlenen suçların oluşturduğunu bildirdi.



Mahalle ve çarşı bekçilerinin, bilhassa bu tür suçların önlenmesinde büyük yararlarının olduğunu vurgulayan Uzunkaya, şunları kaydetti:



"Özellikle geceleri ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının cereyan ettiği alanlarda görevlendirilen çarşı, mahalle bekçilerimiz sayesinde geçmişte suçların önlenmesinde sağlanan büyük başarının, genç ve dinamik yeni bekçi kadrolarımızla çok daha ileriye götürüleceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kentlerimizin mahalle, meydan, cadde ve sokaklarında görevlendirilen, değişik birimlere bağlı, motorize ve yaya ekiplerle, polis merkez amirlikleriyle koordineli olarak çalıştırılmaya başlanan bekçilerimiz daha şimdiden halkın sevgilisi ve suçluların da korkulu rüyası olmuştur. Yaşları itibarıyla genç ve dinamik, eğitimleri bilgi ve donanımlarıyla da son derece aydınlık geleceğimiz olan bu gençlerimizden hem polis teşkilatı olarak hem de millet olarak çok büyük başarılar beklemekteyiz."



Program, dereceye giren 5 bekçiye sertifikalarının verilmesi ve 410 bekçinin ant içmesiyle sona erdi.



Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa POMEM Müdürü İrfan Karakaş ve bekçilerin aileleri katıldı.

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