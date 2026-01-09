Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, bekçilere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan bekçilerin çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda, bekçilerin başarılı çalışmalarının bir önceki yıla göre arttığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, halkın huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan bekçilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Turanlı ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından bekçilere teşekkür belgeleri verildi.