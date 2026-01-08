Bekin: D-8 Harekete Geçmeli - Son Dakika
Bekin: D-8 Harekete Geçmeli

08.01.2026 15:18
Doğan Bekin, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı D-8'in harekete geçmesini önerdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine ilişkin, "Artık palyatif çözümler ve tedbirler yerine daha kalıcı tedbirlerin alınabilmesi adına Türkiye öncülüğünde D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın bir an önce harekete geçirilmesi gerekmektedir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, western dizilerini çağrıştıran şiddet yaklaşımlı politikalarla Venezuela'ya müdahalede bulunduğunu belirtti.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesiyle Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, siyasi bağımsızlığına ve uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmayan bir durum ortaya koyulduğunu savunan Bekin, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Trump'ın, son dönemde üstünler hukuku anlayışıyla güç gösterisi yolunu seçmesi, 'Vietnam Sendromu' benzeri yeni sorun alanları oluşturması ve bu yolla egemenliğini güçlendirme yoluna gitme isteğini amaçlamaktadır. Venezuela'dan sonra Kolombiya ve Meksika'ya yönelik saldırgan politikayı öncelemesi ve Grönland konusundaki tutumu 'Monroe Doktrini' uygulama konusundaki kararlığını ortaya koymaktadır."

Trump'ın Grönland konusundaki ısrarının küresel hegemonyasını pekiştirmeye yönelik stratejik bir hamle olduğunu dile getiren Bekin, ABD'nin Grönland'a tam hakimiyet kurarak, Kuzey Atlantik Denizi yollarına ve Arktik Okyanusu'na erişimi kontrol etmeyi amaçladığını öne sürdü.

ABD'nin Suriye, Yemen, Somali ve İran başta olmak üzere birçok ülkeye müdahil olduğunu söyleyen Bekin, "Artık palyatif çözümler ve tedbirler yerine daha kalıcı tedbirlerin alınabilmesi adına Türkiye öncülüğünde D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın bir an önce harekete geçirilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

