Belarus'ta teröre teşebbüs edenlere idam cezası verilebilecek

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, teröre teşebbüs edenlere yönelik idam cezasını öngören yasa değişikliğini onayladı.

Belarus Ulusal Yasa İnternet Portalı'nda yayımlanan belgeye göre, Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Belarus Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikleri imzaladı.

Değişikliklere göre, uluslararası karışıklık veya savaş çıkarmak amacıyla yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluşun temsilcisini öldürmeye teşebbüs etmeye hazırlanmak, idam cezasını öngörüyor.

Atom enerjisi tesislerinin kullanılmasıyla, radyoaktif maddeler veya nükleer malzemeler, kimyasal veya biyolojik maddeler kullanılmasıyla, uluslararası bir terör eylemi yapan veya terör eylemi girişiminde bulunmaya hazırlananlara da idam cezası verilebilecek.

Ayrıca, yetkililerin karar verme sürecini etkilemek ve halkı korkutmak için devlet veya kamu faaliyetleriyle bağlantılı olarak bir devlet adamı veya topluma mal olmuş kişileri öldürmeye teşebbüs edenler de idam cezası kapsamına alınabilecek.

Resmi olarak yayımlanmasından itibaren 10 gün sonra yürürlüğe girecek Belarus Ceza Kanunu'ndaki değişiklik, daha önce parlamentonun alt ve üst kanadında kabul edilmişti.