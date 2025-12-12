Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus\'ta 180 kaçak göçmen Polonya\'ya sızdı!

Belarus sınırında bu kez "yeraltı geçidi" açıldı. 180 kaçak göçmen, kazdıkları tünelle adeta ülke değiştirip Polonya'ya geçti. Elektronik sistemlerin fark etmesiyle devreye giren güvenlik güçleri 130'dan fazlasını yakalarken, geri kalanlar hâlâ aranıyor.

TÜNELİN GİRİŞİ BELARUS, ÇIKIŞI POLONYA'DA

Polonya Sınır Muhafaza Birimi Sözcüsü Andrzej Juzwiak, olayın Narewki bölgesinde yaşandığını belirterek, göçmenlerin 1,5 metre derinliğinde bir tünel kazdığını açıkladı.

Tünelin girişinin Belarus tarafında ormanlık alanda, sınırdan yaklaşık 50 metre içeride; çıkışının ise Polonya'da sınır çizgisinden 10 metre sonra bulunduğu bildirildi.

130'DAN FAZLA GÖÇMEN YAKALANDI

Elektronik izleme sistemlerinin devreye girmesiyle 180 kişilik grubun tespit edildiğini belirten Juzwiak, "Kaçak göçmenlerin 130'dan fazlası yakalandı, geri kalanlar için arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Göçmenlerin Afganistan, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşları olduğu açıklandı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Göçmenleri Batı Avrupa ülkelerine taşımak amacıyla bölgeye gelen biri Polonya vatandaşı, biri Litvanya vatandaşı 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

POLONYA SINIR GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Polonya, Belarus üzerinden gelen yoğun göç hareketleri nedeniyle 2022'de 5,5 metre yüksekliğinde ve 186 kilometre uzunluğunda çelik duvar inşa etmişti. Ancak kaçak geçişlerin tamamen engellenememesi üzerine geçtiğimiz ay mevcut duvara paralel şekilde 4 metre yüksekliğinde tel örgüden oluşan ikinci bir bariyer yapılması kararlaştırıldı.