Belçika Büyükelçisi\'nden Muğla Ziyareti

Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ile Belçika Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dylan Özatacan, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Velde, turizm ve tarım başta olmak üzere her konuda ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Vali Akbıyık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Muğla'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verdi.

Akbıyık, daha çok Belçikalı turisti Muğla'da misafir etmek istediklerini ifade etti.