Belçika'da kadına el kaldırılan hamburger reklamına tepki

Belçika'da kadına el kadırılan bir hamburger reklamı sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Çizgi roman şeklindeki reklamda, takım elbiseli bir erkeğin kendisine yanlış hamburgeri getirdiği gerekçesi ile sarışın bir kadına vurduğu görülüyor.



"Bicky Hamburger" reklamına tepki gösteren vatandaşlar, Belçika Reklam Düzenleme Kurulu'na birkaç saat içinde 500'ün üzerinde şikayet başvurusunda bulundu. Fakat reklam şirketinin Hollanda'da olduğu gerekçesi ile şikayet dosyası bu ülkeye yönlendirildi.