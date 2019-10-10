Son Dakika Haberleri: Belçika'da kadına el kaldırılan hamburger reklamına tepki
Son Dakika Dünya Belçika'da kadına el kaldırılan hamburger reklamına tepki

Belçika'da kadına el kaldırılan hamburger reklamına tepki

38 dakika önce

Belçika'da kadına el kadırılan bir hamburger reklamı sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Çizgi roman şeklindeki reklamda, takım elbiseli bir erkeğin kendisine yanlış hamburgeri getirdiği gerekçesi ile sarışın bir kadına vurduğu görülüyor.

Belçika'da kadına el kaldırılan hamburger reklamına tepki, System.String[]

Belçika'da kadına el kadırılan bir hamburger reklamı sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Çizgi roman şeklindeki reklamda, takım elbiseli bir erkeğin kendisine yanlış hamburgeri getirdiği gerekçesi ile sarışın bir kadına vurduğu görülüyor.


"Bicky Hamburger" reklamına tepki gösteren vatandaşlar, Belçika Reklam Düzenleme Kurulu'na birkaç saat içinde 500'ün üzerinde şikayet başvurusunda bulundu. Fakat reklam şirketinin Hollanda'da olduğu gerekçesi ile şikayet dosyası bu ülkeye yönlendirildi.

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Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:51 
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