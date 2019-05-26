Belçika'da sarı yeleklilerin gösterisi
8 saat önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de sarı yeleklilerin düzenlediği gösteride, polis ile göstericilerle arasında arbede yaşandı.
Belçika
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:01 Kaynak: AA
'nın başkenti Brüksel
'de sarı yeleklilerin düzenlediği gösteride, polis ile göstericilerle arasında arbede yaşandı. Polis
, Kuzey Tren İstasyonu (Gare Nord) önünde toplanan yüzlerce göstericiye, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
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