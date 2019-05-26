Son Dakika Haberleri: Belçika'da sarı yeleklilerin gösterisi

Belçika'da sarı yeleklilerin gösterisi

8 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sarı yeleklilerin düzenlediği gösteride, polis ile göstericilerle arasında arbede yaşandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sarı yeleklilerin düzenlediği gösteride, polis ile göstericilerle arasında arbede yaşandı. Polis, Kuzey Tren İstasyonu (Gare Nord) önünde toplanan yüzlerce göstericiye, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Belçika'da sarı yeleklilerin gösterisi
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:01 Kaynak: AA
Brüksel, Polis, Belçika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BURSA POLİS, KAÇAK KAZI YAPAN 5 KİŞİYİ SUÇÜSTÜ YAKALADI "İspiyonculuğun Sonu Budur" Deyip Arkadaşının Kulağını Kesti Finlandiya'da, Aşırı Sağcı Liderden Çirkin Provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i Yırtıp Yere Attı Atlamak İçin Çıktığı Köprülü Kavşaktan Kurtarılan Adam Koşarak Kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:26:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika'da sarı yeleklilerin gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]