Belçika'dan İran Devrim Muhafızları için Terör Listesi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Belçika'dan İran Devrim Muhafızları için Terör Listesi Vurgusu

29.01.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İran Devrim Muhafızları ordusunu terör listesine alma konusunun federal hükümetin koalisyon anlaşmasında yer aldığını hatırlatarak, bugün bu sonuca ulaşmanın mümkün olacağını düşündüğünü söyledi.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İran Devrim Muhafızları ordusunu terör listesine alma konusunun federal hükümetin koalisyon anlaşmasında yer aldığını hatırlatarak, bugün bu sonuca ulaşmanın mümkün olacağını düşündüğünü söyledi.

Prevot, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Önceliğin Ukrayna olacağını belirten Prevot, "Belçika, insani konuları en öncelikli konu olarak ele alarak Ukrayna'ya önemli destek sağlamaya devam etmeyi amaçlıyor. Özellikle demiryolu taşımacılığını hedef alan ve daha fazla sivilin ölümüne neden olan insansız hava aracı saldırıları görmeye devam ediyoruz." dedi.

Prevot, İran'daki olaylarla ilgili, "Bir yıl önce, yeni Belçika hükümeti kurulduğunda, koalisyon anlaşmamızda İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu AB'nin terör örgütleri listesine almak istediğimizi açıkça belirttiğimizi vurgulamak istiyorum. Son haftalarda tanık olunan vahşet ve baskılar ışığında, diğer Avrupalı ?müttefiklerle birlikte bunu savunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Açıkçası, günün sonuna kadar bir sonuca ulaşmanın mümkün olacağını umuyorum." ifadelerini kullanan Prevot, AB'deki birçok ülkenin bu anlamda baskı yaptığını dile getirdi.

İran'daki gösteriler

İran'da, 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Belçika, Ekonomi, Güncel, Terör, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'dan İran Devrim Muhafızları için Terör Listesi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:07:11. #7.11#
SON DAKİKA: Belçika'dan İran Devrim Muhafızları için Terör Listesi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.