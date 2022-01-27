Belçika demir yolu şirketinin Yahudilerin Auschwitz'e taşınmasındaki rolü araştırılacak - Son Dakika

Belçika hükümeti, 25 bin Yahudi'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampına taşınmasındaki rolünün belirlenmesi amacıyla ülkenin devlet demir yolu şirketinin soruşturulması talimatını verdi.

Belçika gazetesi de Morgen'in haberine göre, demir yolu şirketi SNCB/NMBS, 1942 ile 1944 arasında 25 bin Yahudi ve Roman'ı Belçika'nın Mechelen kentindeki barakalara getirdi. Bu kişiler buradan yük trenleriyle Auschwitz Toplama Kampı'na taşındı. Ancak demir yolu şirketinin bu taşıma sürecindeki rolü Fransa, Hollanda ve Almanya'da olduğu gibi soruşturulmadı. Belçika federal hükümeti ve Belçika Senatosu, bu nedenle bağımsız bir soruşturma açılmasını istedi. Soruşturmayı devlet arşivlerini inceleyen Savaş ve Çağdaş Toplum Araştırma Merkezinin yürüteceği bildirildi.

Merkezin daha önce yayımlanan benzer bir raporunda, dönemin Belçika makamlarının Alman ordusunun talimatlarını karşı çıkmaksızın yerine getirdiği ifade edilmişti. Buna rağmen şirket çalışanlarının bir kısmının direniş grupları içinde yer aldığı, Yahudilerin taşınmasını sabote edip etmediklerinin araştırılacağı belirtildi.

Soruşturmanın sonucunda daha önce Hollanda'da olduğu gibi yaşayan kurbanlara veya ölenlerin yakınlarına tazminat ödenmesi söz konusu olabilecek.

Hollanda'da 2018'de yapılan soruşturmada, Hollanda devlet demir yolu şirketinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin toplama kamplarına taşınmasından ücret aldığı belirlenmişti. Bu nedenle yaşayan kurbanlara veya ölenlerin yakınlarına on milyonlarca avro tazminat ödenmişti.