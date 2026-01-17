Belçika Grönland'da Güvenlik İçin Görev Alacak - Son Dakika
Belçika Grönland'da Güvenlik İçin Görev Alacak

17.01.2026 15:16
Belçika Savunma Bakanı, Grönland'daki keşif çalışmasına katılımın sorumluluk paylaşımı olduğunu belirtti.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin Grönland'da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına katılmasıyla ilgili, bunun ABD'ye karşı bir güç gösterisi değil, sorumluluk paylaşımı olduğu mesajını verdi.

Francken, Belçika'nın Flamanca yayın yapan devlet televizyonu VRT'ye verdiği röportajda, ülkesinin Danimarka öncülüğünde yürütülen keşif görevine 1 subayla katılma kararına ilişkin konuştu.

Söz konusu görevin, bölgedeki lojistik imkanları, operasyonel seçenekleri ve saha koşullarını değerlendirmeyi amaçladığını vurgulayan Francken, "Bu bir keşif misyonudur. Kalıcı bir konuşlanma ya da savaş pozisyonu söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Francken, Avrupalı ülkelerin katılımıyla Grönland'da yapılacak tatbikatı "caydırıcılık değil, güven verme" olarak nitelendirdi.

Mesajlarının ABD'ye yönelik bir meydan okuma olmadığını vurgulayan Belçikalı Bakan, "Avrupalılar olarak Grönland'ın güvenliği konusunda sorumluluk almaya hazırız. Bunu da ABD'nin de içinde olduğu NATO çatısı altında yapmayı tercih ederiz." dedi.

ABD ile çatışma ihtimaline de değinen Francken, "Amerikalılara 'gelin savaşalım' demek gibi bir niyetimiz yok. Zaten böyle bir savaş kazanılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika Grönland'da Güvenlik İçin Görev Alacak - Son Dakika

