Son Dakika Haberleri: Belçika Kıyıları 1. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bombalarla Dolu

Belçika Kıyıları 1. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bombalarla Dolu

1 saat önce

Belçika'nın Kuzey Deniz'ine bakan en önemli merkezlerinden Knokke şehrine yakın kıyılarda 1. Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda bomba olduğu tespit edildi.

Belçika Kıyıları 1. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bombalarla Dolu, System.String[]
Belçika'nın Kuzey Deniz'ine bakan en önemli merkezlerinden Knokke şehrine yakın kıyılarda 1. Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda bomba olduğu tespit edildi.

Belçika'nın önde gelen gazetelerinden 'Het Laatste News'te yer alan haberde, özellikle Belçika'nın sahil bölgesinde 1. Dünya Savaş'ından kalma yaklaşık 35 bin kadar bomba ile el bombasının yer aldığı yazıldı. Haberde, bölgenin uzun zaman güvenli bölge olarak anılmasına rağmen aslında tam aksine tehlikeli bir bölge olduğu savunuldu.

Belçika'nın Federal Kamu Hizmeti'ne bağlı Halk Sağlığı Ofisi tarafından söz konusu bölgede yapılan inceleme sonrası, Knokke kıyısı yakınlarından bazı patlayıcı maddelerden tehlikeli maddelerin denize sızdığı tespit edildi.

Haberde, daha önce dalgıçlar tarafından yapılan kontrollerde, bu tür sızıntıların gerçekleştiğine dair herhangi bir belirti bulmadıkları ancak son yapılan kontrolde, bir miktar trinitrotoluen maddesine rastlandığı belirtildi.

Federal Kamu Hizmeti'ne bağlı Halk Sağlığı Ofisi, Mayıs ayında bilimsel bir araştırma gemisi olan Belgica'nın yardımıyla deniz kıyısında büyük bir teftiş yapmayı hedefliyor. Yapılacak teftişlerde, riskli bölgeleri ve o bölgelerdeki tehlikeleri içeren bir kartografinin meydana çıkarılması bekleniyor. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

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