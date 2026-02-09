Belçika, Meta'ya DSA Uygulaması için Çağrı Yaptı - Son Dakika
Belçika, Meta'ya DSA Uygulaması için Çağrı Yaptı

09.02.2026 23:44
Flaman Bakan Van Achter, Meta'nın DSA kurallarını uygulamasını talep etti, eşit erişim istedi.

Belçika Flaman Bölge Hükümetinin Brüksel İşleri ve Medya Bakanı Cieltje Van Achter, ABD merkezli Meta şirketine Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Hizmetler Yasası'ndaki (DSA) kuralları Flaman bölgesinde doğru şekilde uygulaması çağrısında bulundu.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Van Achter, Meta'ya mektup gönderdi.

Van Achter, DSA'nın bütün AB ülkelerinde geçerli olduğunu belirterek "Meta'nın Hollandalı kullanıcılar için halihazırda uygulamaya koyduğu değişiklikler bu nedenle Flaman kullanıcılara da derhal sunulmalıdır." açıklamasında bulundu.

Meta'nın Hollandalı kullanıcılar için Facebook ve Instagram'da gönderilerin bulunduğu akış sayfasını (feed) kişiselleştirme seçeneği sunma uygulamasını olumlu olarak değerlendiren Van Achter, "Ancak bu kurallar Hollanda yasalarından değil, Avrupa yasalarından geliyor. Flaman kullanıcıların bugün Hollandalı kullanıcılara kıyasla daha az bağımlılık yapıcı algoritmalara erişememesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda merkezli "Bits of Freedom" isimli sivil toplum kuruluşu, DSA'yı ihlal ettiği gerekçesiyle Meta'ya karşı dava açmıştı.

Amsterdam Bölge Mahkemesi 2 Ekim 2025'te, Meta'nın DSA'yı ihlal ettiğini kaydederek Hollandalı kullanıcılar için gönderilerin bulunduğu akış sayfasını (feed) kişiselleştirme seçeneğini sunması gerektiği kararına varmıştı.

Sivil toplum kuruluşu, Meta'nın kullanıcıların "zaaflarından faydalanmak için akış sayfasını dikkatlice düzenlediğini ve reklam gelirlerini en üst düzeye çıkarmaya çalıştığını" ifade ederek mahkeme kararının Hollanda'daki kullanıcılar için "dikkatlerini ve zamanlarını sosyal medya platformlarında nasıl harcadıkları konusunda benzeri görülmemiş kontrol sağladığını" belirtmişti.

Kaynak: AA

