Belçika\'nın savunma harcamaları son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Belçika'nın savunma harcamalarının 7,95 milyar avroya yükselerek son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

İngilizce yayın yapan Brussels Times'ın haberine göre, Belçika savunma harcamaları uzun yılların ardından ilk kez yükseliş gösterdi.

SON 20 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Toplam harcamaların yüzde 2,4'üne tekabül eden ve 7,95 milyar avroya yükselen savunma harcamaları, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Diğer taraftan 2024 için savunma harcamaları, Belçika'nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 1,3'üne karşılık geldi.

Belçika'nın F-35 savaş uçakları gibi yeni ekipmanlar satın alması da savunma harcamalarının artmasına etki etti.

Belçika'nın en yüksek harcama yaptığı alanlar ise sosyal koruma, sağlık, ekonomi ve eğitim oldu.

NATO üyeleri, temmuz ayında düzenlenen Lahey Zirvesi'nde, savunma harcamalarını GSYİH'sinin yüzde 5'ine tekabül edecek şekilde yükseltmeyi taahhüt etmişti.