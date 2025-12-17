Belçika'nın savunma harcamaları son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Belçika'nın savunma harcamaları son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Belçika\'nın savunma harcamaları son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
17.12.2025 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın savunma harcamaları, 7,95 milyar avroya çıkarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artışın, yeni ekipman alımları ve NATO taahhütleri ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Belçika'nın savunma harcamalarının 7,95 milyar avroya yükselerek son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

İngilizce yayın yapan Brussels Times'ın haberine göre, Belçika savunma harcamaları uzun yılların ardından ilk kez yükseliş gösterdi.

SON 20 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Toplam harcamaların yüzde 2,4'üne tekabül eden ve 7,95 milyar avroya yükselen savunma harcamaları, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Diğer taraftan 2024 için savunma harcamaları, Belçika'nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 1,3'üne karşılık geldi.

Belçika'nın F-35 savaş uçakları gibi yeni ekipmanlar satın alması da savunma harcamalarının artmasına etki etti.

Belçika'nın en yüksek harcama yaptığı alanlar ise sosyal koruma, sağlık, ekonomi ve eğitim oldu.

NATO üyeleri, temmuz ayında düzenlenen Lahey Zirvesi'nde, savunma harcamalarını GSYİH'sinin yüzde 5'ine tekabül edecek şekilde yükseltmeyi taahhüt etmişti.

Kaynak: AA

Belçika, Ekonomi, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'nın savunma harcamaları son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dinleme cihazı soruşturmasında iki şüpheli tutuklandı Dinleme cihazı soruşturmasında iki şüpheli tutuklandı
Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri satışa çıkarıyor Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri satışa çıkarıyor
“Türkiye’ye Biontech aşısı gelmedi iddiasına“ yalanlama "Türkiye'ye Biontech aşısı gelmedi iddiasına" yalanlama
Bakan Kurum’dan, Koçyiğit’e ’’Şantiye şefi’’ tepkisi Bakan Kurum'dan, Koçyiğit'e ''Şantiye şefi'' tepkisi
16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu 16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu
Güllü’nün oğlu: “Camdan atacağım“ sözü Tuğyan’a ait Güllü'nün oğlu: "Camdan atacağım" sözü Tuğyan'a ait

21:10
Çarkıfelek’in hostesi Emel Özkızıltaş’ın son hali görenleri şaşırttı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı
20:35
Galatasaray’da savunmaya Real Madrid’den dinamo
Galatasaray'da savunmaya Real Madrid'den dinamo
20:26
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı
19:34
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı
19:19
Özgür Özel’in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM’yi karıştırdı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı
19:15
Futbol dünyası yasta Genç futbolcu Ethan McLeod geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Futbol dünyası yasta! Genç futbolcu Ethan McLeod geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2025 21:45:32. #7.11#
SON DAKİKA: Belçika'nın savunma harcamaları son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.