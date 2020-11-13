Belçikalı kadın ölen kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardropta sakladı - Son Dakika
BBC

Belçikalı kadın ölen kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardropta sakladı

13.11.2020 16:42
Belçikalı kadın ölen kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardropta sakladı, System.String[]

Belçika'nın Antwerp kentinde, 62 yaşındaki Rita VH. adlı kadının, 38 yıl birlikte yaşadığı Monique adlı kız arkadaşının cesedini 3 yıl gardropta sakladığı ortaya çıktı.

Belçika'nın Antwerp kentinde, 62 yaşındaki Rita VH. adlı kadının, 38 yıl birlikte yaşadığı Monique adlı kız arkadaşının cesedini 3 yıl gardropta sakladığı ortaya çıktı.

HLN gazetesine göre, Antwerp'teki Kommekanstraat'taki bir apartman dairesinde yaşayan Belçikalı lezbiyen çiftin 38 yıllık hayat arkadaşlığı, Monique'in Nisan 2017 yılında ölmesi nedeniyle sona erdi.

Rita VH., arkadaşlarına ve yakın çevresine Monique'in kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ailesi tarafından Gent şehrinde sessizce toprağa verildiğini söyledi.

Rita, bütün arkadaşlarını davet ederek, kaybettiği sevgilisi için bir kilisede gıyabi cenaze töreni düzenledi. Bu olaydan sonra yaşadığı daireye kimseyi kabul etmeyen Belçikalı kadın, cüzdanında taşıdığı Monique'in fotoğrafını sık sık komşularına göstererek, "Hayatımın aşkıydı" dedi.

Birlikte restoran ya da bara gittiği arkadaşları tarafından eve bırakılan Rita, her defasında hızla kapıyı onların yüzüne kapatarak, evinin koridoruna bile girmelerine izin vermedi.

Arkadaşları, kibarlığı ve canayakınlığıyla tanınan Rita'nın bu tutumuna bir türlü anlam veremiyordu.

Rita, alkol bağımlılığına dayalı şiddetli yoksunluk sendromu nedeniyle bir süre önce Antwerp'teki bir bakımevine taşındı. Arkadaşlarından biri, Belçikalı kadının giysilerini almak için dairesine gitti.

Gardroptan gerekli eşyaları alan arkadaşı, orada bulunan bir battaniyeye dokunmadı. Ev sahibi, Rita'nın artık geri dönemeyeceğinin bildirilmesi üzerine, daireyi temizleyip bir başkasına kiralamaya karar verdi.

Temizlikçilerle birlikte eve gelen daire sahibi, gardroptaki battaniyeyi açınca, 2017'de ölen Monique'in büyük ölçüde çürümüş cesediyle karşılaştı.

Düzenli olarak cesedin yüzünü yıkamış

İkiye katlanmış ve mumyalanmış haldeki cesedin yüzünün, ilk aylarda düzenli olarak Rita tarafından okşanması ve sabunlu suyla yıkanması nedeniyle tamamen yok olduğu belirlendi.

Polis, DNA testiyle Monique'in ölüm nedenini belirlemeye çalışacak. Rita'nın, emekli maaşını almak için sevgilisinin cesedini kasten saklayıp saklamadığı da araştırılıyor.

Polis, Rita'yı sorgulamak istedi ancak B vitamini eksikliğine bağlı bir beyin hasarı olan Korsikov sendromundan muzdarip olduğu ve artık kimseyi tanımadığı için, Rita sorulara yanıt veremedi.

Arkadaşlarına göre Rita, 38 yıllık hayat arkadaşına veda edemeyecek kadar çaresiz olduğu için onu dolapta saklamaya karar vermiş olabilir.

Belçikalı kadın ölen kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardropta sakladı

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Son Dakika Dünya Belçikalı kadın ölen kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardropta sakladı - Son Dakika Dünya

BBC

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